"Металіст" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу (відео)

"Динамо" вперше зіграє під керівництвом Олександра Шовковського

У п’ятницю, 28 квітня, відбудеться матч 23-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 між харківським "Металістом" та київським "Динамо".

Пряма відеотрансляція гри буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. По ТБ гру покаже телеканал "2+2". Поєдинок киян та харків’ян відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард", початок зустрічі о 13:00 за київським часом. Розсудить гру бригада арбітрів на чолі з Ігорем Пасхалом.

Пряма відеотрансляція матчу "Металіст" — "Динамо"

Обидві команди вирішують різні завдання в цьому сезоні Української прем’єр-ліги (УПЛ). "Динамівці" ведуть відчайдушну боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів, проте поки що займають четверту позицію у першості, що дає право лише на кваліфікацію Ліги конференцій. "Металіст", у свою чергу, намагається зберегти прописку у найвищому дивізіоні. Поки що харків’яни перебувають у зоні вильоту (плей-офф), займаючи 14-ту позицію в лізі.

До речі, через планову операцію замість Мірчі Луческу очолювати команду на грі з "Металістом" буде асистент головного тренера Олександр Шовковський.

У минулому турі "Металіст" поступився "Ворсклі" (2:3), а "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" (1:1).

Раніше повідомлялося, що телеканал Setanta Sports відмовився продовжувати співпрацю з УПЛ через відсутність єдиного ТБ пулу.