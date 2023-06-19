Ребров убрал двоих игроков из состава сборной Украины на матч с Мальтой

В заявку попали 23 футболиста

Сборная Украины объявила окончательную заявку на поединок отбора на Евро-2024 против команды Мальты. 16 июня главная команда страны победила Северную Македонию (3:2) в своем втором матче квалификации.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Среди вызванных на июньские поединки футболистов в списке не оказалось полузащитника Владислава Кочергина и нападающего Назария Русина в дополнение к защитнику Валерию Бондару и полузащитнику Александру Пихалёнку, которые ранее получили травмы.

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Полная заявка сборной Украины на матч с Мальтой:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков.

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артём Довбик.

Матч состоится в словацкой Трнаве, начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Поединок Украина — Мальта будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. Добавим, украинцы являются безоговорочными фаворитами противостояния.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Мальта. С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024 можно ознакомиться на нашем сайте.