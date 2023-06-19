Ребров прибрав двох гравців зі складу збірної України на матч із Мальтою
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До заявки потрапили 23 футболісти
Збірна України оголосила остаточну заявку на поєдинок відбору на Євро-2024 проти команди Мальти. 16 червня головна команда країни перемогла Північну Македонію (3:2) у другому матчі кваліфікації.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Серед викликаних на червневі поєдинки футболістів у списку не виявилося півзахисника Владислава Кочергіна та нападника Назарія Русина на додаток до захисника Валерія Бондара та півзахисника Олександра Піхальонка, які раніше отримали травми.
Повна заявка збірної України на матч із Мальтою:
Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін
Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.
Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.
Матч відбудеться в словацькій Трнаві, початок поєдинку — о 19:00 за київським часом. Поєдинок Україна — Мальта буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні відразу на кількох платформах. Додамо, що українці є беззаперечними фаворитами протистояння.
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Мальта. З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024 можна ознайомитись на нашому сайті.