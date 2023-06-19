Ребров прибрав двох гравців зі складу збірної України на матч із Мальтою

До заявки потрапили 23 футболісти

Збірна України оголосила остаточну заявку на поєдинок відбору на Євро-2024 проти команди Мальти. 16 червня головна команда країни перемогла Північну Македонію (3:2) у другому матчі кваліфікації.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Серед викликаних на червневі поєдинки футболістів у списку не виявилося півзахисника Владислава Кочергіна та нападника Назарія Русина на додаток до захисника Валерія Бондара та півзахисника Олександра Піхальонка, які раніше отримали травми.

Україна – Мальта 0:1. Відео гола та огляд товариського матчу 2017 року

Повна заявка збірної України на матч із Мальтою:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Матч відбудеться в словацькій Трнаві, початок поєдинку — о 19:00 за київським часом. Поєдинок Україна — Мальта буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні відразу на кількох платформах. Додамо, що українці є беззаперечними фаворитами протистояння.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Мальта. З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2024 можна ознайомитись на нашому сайті.