Усик - Дюбуа: прямая трансляция церемонии взвешивания (видео)

Боксеры проведут финальную дуэль взглядов

В пятницу, 25 августа, состоится церемония взвешивания участников шоу бокса во Вроцлаве (Польша) Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне боксеры провели финальную пресс-конференцию перед боем 26 августа.

В прямом эфире мероприятие покажет YouTube-канал промоутерской компании Top Rank Boxing. Отметим, что старт эфира церемонии взвешивания намечен на 15:00 по киевскому времени, однако промоутерская компания K2 анонсировала ее на 14:00.

Прямая видео трансляция взвешивания Александр Усик — Даниель Дюбуа

Кроме самого взвешивания боксеры проведут традиционную дуэль взглядов. К слову, после пресс-конференции во Вроцлаве Усик "победил" Дюбуа, который первый отвернул взгляд. Добавим, что медиа-неделя вечера бокса началась с открытых тренировок, на которых Александр зажег по полной.

Бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа на стадионе Вроцлава. Любители бокса смогут посмотреть поединок в Украине, а букмекеры уже озвучили имя однозначного фаворита противостояния.