Усик — Дюбуа: пряма трансляція церемонії зважування (відео)

Боксери проведуть фінальну дуель поглядів

У п’ятницю, 25 серпня, відбудеться церемонія зважування учасників шоу боксу у Вроцлаві (Польща) Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО). Напередодні боксери провели фінальну пресконференцію перед боєм 26 серпня.

У прямому ефірі захід покаже YouTube-канал промоутерської компанії Top Rank Boxing. Зазначимо, що старт ефіру церемонії зважування заплановано на 15:00 за київським часом, проте промоутерська компанія K2 анонсувала її на 14:00.

Пряма відео трансляція зважування Олександр Усик — Даніель Дюбуа

Окрім самого зважування, боксери проведуть традиційну дуель поглядів. До речі, після пресконференції у Вроцлаві Усик "переміг" Дюбуа, який перший відвернув погляд. Додамо, що медіатиждень вечора боксу розпочався з відкритих тренувань, на яких Олександр запалив на повну.

Бій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня на стадіоні Вроцлава. Любителі боксу зможуть переглянути поєдинок в Україні, а букмекери вже озвучили ім’я однозначного фаворита протистояння.