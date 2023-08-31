Ребров рассказал о своей связи с Ермаком и разговоре с Зеленским (видео)

В Офисе президента Украины действительно делали ставку на Реброва

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который провел изменения и в молодежной команде, поведал о своих отношениях с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Соответствующий комментарий Реброва приводит YouTube-канал Бомбардир. Тренер рассказал, что именно Ермак был инициатором его возвращения в Украину на пост главного тренера национальной команды.

"Я знаю Андрея очень давно, до того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся очень часто. Именно он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал с национальной командой, однако это было до полномасштабного вторжения рф. Я ему очень благодарен", — заявил наставник Сине-желтых.

Также Реброва удивила заинтересованность президента Украины Владимира Зеленского в развитии футбола в стране.

"Когда я работал в ОАЭ, я несколько раз приезжал в Украину и беседовал с Ермаком и президентом. Я был очень удивлен, что президент Украины 40 минут разговаривал со мной про футбол. Я не мог поверить — у него столько заданий перед государством, но успевает делать все и следит, пытается развивать футбол. Сейчас очень тяжело развивать футбол, но то, что он интересуется, это важно", — добавил Ребров.

Ранее сообщалось, что Ермак мог вмешаться в назначение Реброва на пост главного тренера сборной Украины. Добавим, сборная Украины под руководством Реброва с трудом переиграла Северную Македонию и Мальту в отборе Евро-2024. В сентябре 2023 года Сине-желтые сыграют против Англии и Италии. С турнирным положением нашей команды в квалификации ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".