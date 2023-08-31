Ребров розповів про свій зв’язок з Єрмаком і розмову із Зеленським (відео)

В Офісі президента України справді робили ставку на Реброва

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який провів зміни й в молодіжній команді, розповів про свої стосунки з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Відповідний коментар Реброва наводить YouTube-канал Бомбардир. Тренер розповів, що саме Єрмак був ініціатором його повернення до України на посаду головного тренера національної команди.

"Я знаю Андрія дуже давно, до того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємося дуже часто. Саме він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну та працював із національною командою, проте це було до повномасштабного вторгнення рф. Я йому дуже вдячний", — заявив наставник Синьо-жовтих.

Також Реброва здивувала зацікавленість президента України Володимира Зеленського у розвитку футболу в країні.

"Коли я працював в ОАЕ, я кілька разів приїжджав в Україну і розмовляв з Єрмаком та президентом. Я був дуже здивований, що президент України 40 хвилин розмовляв зі мною про футбол. Я не міг повірити — у нього стільки завдань перед державою, але встигає робити все і стежить, намагається розвивати футбол. Зараз дуже важко розвивати футбол, але те, що він цікавиться, це важливо”, — додав Ребров.

Раніше повідомлялося, що Єрмак міг втрутитись у призначення Реброва на посаду головного тренера збірної України. Додамо, збірна України під керівництвом Реброва насилу переграла Північну Македонію та Мальту у відборі Євро-2024. У вересні 2023 року Синьо-жовті зіграють проти Англії та Італії. З турнірним становищем нашої команди у кваліфікації ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".