"Днепр-1" после провала в еврокубках возглавил знаменитый украинский тренер

Украинский клуб будет возглавлять отечественный специалист

В четверг, 14 сентября, "Днепр-1" объявил имя нового главного тренера команды. Накануне украинский клуб с треском провалился в еврокубках, вылетев из квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Новым главным тренером "Днепра-1" стал 54-летний Юрий Максимов. Об этом сообщает пресс-служба днепрян на своем официальном сайте. Контракт с наставником заключен сроком на 2 года.

До этого Максимов тренировал команду Второй лиги "Звягель" (Житомирская область). Кроме того, специалист работал с "Динамо" (Минск), "Мордовией" (Саранск), ФК "Тараз" (Казахстан), ФК "Кешля" (Азербайджан), а также с рядом украинских клубов: ЦСКА (Киев), "Оболонь" (Киев), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Металлург" (Донецк) и с "Ворсклой" (Полтава). В 2023 году специалист также занимал должность спортивного директора "Полесья".

Напомним, "Днепр-1" уволил Александра Кучера после неудачного матча с "Оболонью" (1:2) в 4-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ). На данный момент команда идет в зоне вылета. В 7-м туре чемпионата Украины днепряне сыграют против "Колоса".