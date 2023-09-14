"Дніпро-1" після провалу у єврокубках очолив знаменитий український тренер

Український клуб очолюватиме вітчизняний фахівець

У четвер, 14 вересня, "Дніпро-1" оголосив ім’я нового головного тренера команди. Напередодні український клуб із тріском провалився в єврокубках, вилетівши з кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Новим головним тренером "Дніпра-1" став 54-річний Юрій Максимов. Про це повідомляє пресслужба дніпрян на своєму офіційному сайті. Контракт із наставником укладено строком на 2 роки.

До цього Максимов тренував команду Другої ліги "Звягель" (Житомирська область). Крім того, фахівець працював з "Динамо" (Мінськ), "Мордовією" (Саранськ), ФК "Тараз" (Казахстан), ФК "Кешля" (Азербайджан), а також із рядом українських клубів: ЦСКА (Київ), "Оболонь" (Київ), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Металург" (Донецьк) та з "Ворсклою" (Полтава). У 2023 році спеціаліст також обіймав посаду спортивного директора "Полісся".

Нагадаємо, "Дніпро-1" звільнив Олександра Кучера після невдалого матчу з "Оболонню" (1:2) у 4-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ). На цей час команда йде в зоні вильоту. У 7-му турі чемпіонату України дніпряни зіграють проти "Колоса".