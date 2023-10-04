"Брейдаблик" - "Заря": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Чемпион Исландии сыграет против бронзового призера УПЛ

В четверг, 5 октября, луганская "Заря" сыграет против исландского "Брейдаблика" в рамках поединка 2-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. В первом туре украинский клуб дал бой "Генту" (1:1). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Брейдаблик" — "Заря".

В прямом эфире в Украине игру луганчан против исландцев покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Брейдаблик" — "Заря" состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Добавим, что "Брейдаблик" является первой исландской командой, которая сыграла на групповом этапе еврокубков. К слову, команда базируется в Коупавогюре.

Напомним, в 1-м туре группового этапа ЛК "Заря" взяла очко, а "Брейдаблик" со счетом 2:3 проиграл "Маккаби" Тель-Авив.

Отметим, "Заря" начинала евросезон в квалификации Лиги Европы, однако луганчане по сумме двух матчей уступили "Славии" (Прага). Так украинская команда оказалась на групповом этапе Лиги конференций. По итогам жеребьевки ЛК луганчане попали в квартет B.

Ранее сообщалось, что "Заря" не сумела обыграть "Черноморец" (0:0) в последнем туре чемпионата Украины.