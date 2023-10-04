"Брєйдаблік" — "Зоря": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Чемпіон Ісландії зіграє проти бронзового призера УПЛ

У четвер, 5 жовтня, луганська "Зоря" зіграє проти ісландського "Брєйдабліка" у рамках поєдинку 2-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. У першому турі український клуб дав бій "Генту" (1:1). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Брєйдаблік" — "Зоря".

У прямому ефірі в Україні гру луганчан проти ісландців покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Брєйдаблік" — "Зоря" відбудеться у Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр", початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. Додамо, що "Брєйдаблік" є першою ісландською командою, яка зіграла на груповому етапі єврокубків. До речі, команда базується у Коупавогюрі.

Нагадаємо, у 1-му турі групового етапу ЛК "Зоря" взяла очко, а "Брєйдаблік" з рахунком 2:3 програв "Маккабі" Тель-Авів.

Зазначимо, "Зоря" розпочинала євросезон у кваліфікації Ліги Європи, проте луганчани за сумою двох матчів поступилися "Славії" (Прага). Так, українська команда опинилася на груповому етапі Ліги конференцій. За підсумками жеребкування ЛК луганчани потрапили до квартету B.

Раніше повідомлялося, що "Зоря" не змогла обіграти "Чорноморець" (0:0) в останньому турі чемпіонату України.