Тренер сборной Италии разгневал украинцев перед матчем за путевку на Евро-2024

В сети раскритиковали тренера действующих чемпионов Европы

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед игрой с Украиной объяснил, почему поздравил российский "Зенит" с победой в чемпионате рф, несмотря на полномасштабное вторжение путинских войск в Украину.

Соответствующее заявление наставник итальянцев сделал на предматчевой пресс-конференции, передает УАФ. Спаллетти не видит ничего плохого в том, что он поздравил свою бывшую команду с успехом на внутренней арене, ведь он работал с этими людьми. Кроме того, Лучано считает, что не корректно привязывать спорт к любому конфликту.

"Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, было пять сотрудников, с которыми я работал в этой команде. В то время Алексей Миллер (Председатель правления ПАО "Газпром", — Ред.) также возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своем чемпионате и думаю, что я имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате.

Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта и войны вообще. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к страдающим людям", — заявил Спаллетти.

В сети раскритиковали Спаллетти за данную позицию. Один из пользователей Tribuna считает, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров должен показать украинским футболистам данное интервью Лучано для дополнительной мотивации.

Матч Украина — Италия состоится в Германии 20 ноября. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. Кроме того, букмекеры оценили шансы команд в битве за путевку на ЧЕ-2024. Добавим, что Сине-желтым необходима только победа, иначе нашу команду ожидает раунд плей-офф квалификации.