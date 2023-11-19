Тренер збірної Італії розгнівав українців перед матчем за путівку на Євро-2024

У мережі розкритикували тренера чинних чемпіонів Європи

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті перед грою з Україною пояснив, чому привітав російський "Зеніт" з перемогою у чемпіонаті рф, попри повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідну заяву наставник італійців зробив на передматчевій пресконференції, передає УАФ. Спаллетті не бачить нічого поганого в тому, що він привітав свою колишню команду з успіхом на внутрішній арені, адже він працював із цими людьми. Крім того, Лучано вважає, що не коректно прив’язувати спорт до будь-якого конфлікту.

"По-перше, у тій команді я тренував багатьох футболістів і працював з багатьма тренерами. Крім того, було п’ять співробітників, з якими я працював у цій команді. На той час Олексій Міллер (Голова правління ПАТ "Газпром", — Ред.) також очолював клуб, я отримав вітання з перемогою у своєму чемпіонаті й думаю, що я мав право зробити те саме, привітавши їх з перемогою у чемпіонаті.

Мені здається, що некоректно прив’язувати спортивні події, спортивну діяльність до конфліктів, з якими я категорично не згоден. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми, італійці, у тому числі збірна Італії, дуже близькі до людей, які страждають", — заявив Спаллетті.

У мережі розкритикували Спаллетті за цю позицію. Один із користувачів Tribuna вважає, що головний тренер збірної України Сергій Ребров має показати українським футболістам це інтерв’ю Лучано для додаткової мотивації.

Матч Україна – Італія відбудеться у Німеччині 20 листопада. Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. Крім того, букмекери оцінили шанси команд у битві за путівку на ЧЄ-2024. Додамо, що Синьо-жовтим необхідна лише перемога, інакше на нашу команду чекає раунд плей-офф кваліфікації.