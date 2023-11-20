Украина - Италия: онлайн голов (видео)

Ключевые моменты игры Украина — Италия

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины проведет решающий матч отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Италии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка, начало — в 21:45 по киевскому времени В этой статье оперативно будут доступны видео голов и других ключевых моментов встречи, подробная прямая текстовая трансляция игры доступна у нас на сайте.

Украина — Италия — (начало в 21:45)

В завершающем туре квалификации Сине-желтых ожидает битва за путевку на чемпионат Европы-2024 с Италией. Команды по итогам семи туров набрали по 13 очков, однако Скуадра Адзурра опережает украинцев по дополнительным показателям. Из-за этого нашей команде в игре против итальянцев необходима только победа, соперника устроит даже ничья.

Поединок Украина — Италия состоится в Леверкузене (Германия) на "Бай-Арене". Матч можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры не верят в нашу команду.

Напомним, у сборной Украины есть альтернативный шанс попасть на чемпионат Европы в Германии. Весной 2024 года состоится плей-офф квалификации на Евро-2024, куда Сине-желтые попадут в случае неудачи на групповой стадии отбора. В 2022 году таким способом украинцы едва не вышли на чемпионат мира в Катаре, однако в финале квалификации проиграли Уэльсу.