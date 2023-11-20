Україна — Італія: онлайн голів (відео)

Ключові моменти гри Україна — Італія

У понеділок, 20 листопада, збірна України проведе вирішальний матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти команди Італії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, початок — о 21:45 за київським часом У цій статті оперативно будуть доступні відео голів та інших ключових моментів зустрічі, докладна пряма текстова трансляція гри доступна у нас на сайті.

Україна — Італія — (початок о 21:45)

У завершальному турі кваліфікації на Синьо-жовтих чекає битва за путівку на чемпіонат Європи-2024 з Італією. Команди за підсумками семи турів набрали по 13 очок, проте Скуадра Адзурра випереджає українців за додатковими показниками. Через це нашій команді у грі проти італійців потрібна лише перемога, суперника влаштує навіть нічия.

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у Леверкузені (Німеччина) на "Бай-Арені". Матч можна переглянути у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери не вірять у нашу команду.

Нагадаємо, збірна України має альтернативний шанс потрапити на чемпіонат Європи в Німеччині. Весною 2024 року відбудеться плей-офф кваліфікації на Євро-2024, куди Синьо-жовті потраплять у разі невдачі на груповій стадії відбору. У 2022 році у такий спосіб українці ледь не вийшли на чемпіонат світу в Катарі, проте у фіналі кваліфікації програли Вельсу.