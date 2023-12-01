Соперники для Украины: где и когда смотреть жеребьевку Евро-2024

Сине-желтые еще не квалифицировались на турнир

В субботу, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2024 года. Сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на турнир, однако все еще может оказаться на ЧЕ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2024.

В прямом эфире в Украине церемонию жеребьевки можно посмотреть на официальном сайте УЕФА, а также в официальном приложении Евро-2024. Мероприятие пройдет в Эльбской филармонии, начало — в 19:00 по киевскому времени.

На турнир уже попали 21 сборная — Германия (хозяйка Евро-2024) и 20 команд, которые вошли в топ-2 в своих отборочных группах. Еще три места на чемпионате Европы будет разыграно в мини-турнирах (А, B и C) в марте 2024. К слову, в пути B выступит сборная Украины, которой в полуфинале квалификации досталась Босния и Герцеговина. Победитель нашей пары за выход на ЧЕ-2024 сразится с победителем матча Израиль — Исландия. К слову, все "стыки" посеяны в 4-ю корзину.

Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2024

Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2024

Сборная Германии автоматически попадет в группу А, после чего жребием команды будут распределены на 6 групп по 4 сборной в каждой. Формат турнира будет таким же, как и на Евро-2020. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из квартетов, а также четыре лучших обладателя третьих мест. Затем борьба за Кубок ЧЕ продолжится по классической схеме плей-офф: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Напомним, сборная Украины со скандалом вылетела из отбора на Евро-2024. В решающей игре с Италией (0:0) рефери не назначил 100-процентный пенальти в ворота итальянцев на последних минутах встречи. Даже в Италии подтвердили, что нарушение правил на Михаиле Мудрике было.