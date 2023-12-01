Суперники для України: де і коли дивитися жеребкування Євро-2024

Синьо-жовті ще не кваліфікувалися на турнір

У суботу, 2 грудня, у Гамбурзі (Німеччина) відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи 2024 року. Збірна України не зуміла здобути пряму путівку на турнір, проте все ще може опинитися на ЧЄ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування Євро-2024.

У прямому ефірі в Україні церемонію жеребкування можна переглянути на офіційному сайті УЄФА, а також в офіційному додатку Євро-2024. Захід пройде в Ельбській філармонії, початок о 19:00 за київським часом.

На турнір уже потрапила 21 збірна — Німеччина (господарка Євро-2024) та 20 команд, які увійшли до топ-2 у своїх відбіркових групах. Ще три місця на чемпіонаті Європи буде розіграно у міні-турнірах (А, B та C) у березні 2024 року. До речі, у шляху B виступить збірна України, якій у півфіналі кваліфікації дісталася Боснія та Герцеговина. Переможець нашої пари за вихід на ЧЄ-2024 зійдеться з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія. До речі, всі "стики" посіяні в 4-й кошик.

Склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2024

Склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2024

Збірна Німеччини автоматично потрапить до групи А, після чого жеребом команди будуть розподілені на 6 груп по 4 збірні в кожній. Формат турніру буде таким самим, як і на Євро-2020. У плей-оф вийдуть по дві кращі команди з квартетів, а також чотири найкращі володарі третіх місць. Потім боротьба за Кубок ЧЄ продовжиться за класичною схемою плей-оф: 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал та фінал.

Нагадаємо, збірна України зі скандалом вилетіла із відбору на Євро-2024. У вирішальній грі з Італією (0:0) рефері не призначив 100-відсотковий пенальті у ворота італійців на останніх хвилинах зустрічі. Навіть в Італії підтвердили, що порушення правил на Михайлі Мудрику було.