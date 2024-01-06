Свитолина - Гауфф: где и когда смотреть финал турнира в Окленде

Украинка поборется за первый трофей в 2024 году

В ночь на, воскресенье, 7 января в Окленде (Новая Зеландия) состоится финальный поединок турнира WTA 250 между украинкой Элиной Свитолиной (WTA 25) и американкой Коко Гауфф (WTA 3). В полуфинале первая ракетка Украины справилась с китаянкой Ван Сию (WTA 71).

В прямом эфире в Украине решающий поединок на турнире в Окленде покажет телеканал Setanta Sports +. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ориентировочно поединок Свитолина — Гауфф начнется в 06:00 по киевскому времени. Коко является действующе чемпионкой US Open и Окленда.

Напомним, на пути к финалу украинка обыграла Каролин Возняцки (№ 256, Дания) – 6:4, 6:3, Эмму Радукану (№ 301, Великобритания) – 6:7, 7:6, 6:1, Марию Бузкову (№ 36, Чехия) – 6:0, 6:3 и Ван Сию (№ 71, Китай) – 2:6, 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила награду "Возвращение года" от Eurosport. Украинка в октябре 2022 года родила дочь Скай и после непродолжительного "декрета" успешно вернулась в большой спорт. Спортсменка провела 13 месяцев без тенниса, после чего довольно быстро вернулась в топ-100.