Світоліна — Гауфф: де і коли дивитись фінал турніру в Окленді

Українка побореться за перший трофей у 2024 році

У ніч на, неділю, 7 січня в Окленді (Нова Зеландія) відбудеться фінальний поєдинок турніру WTA 250 між українкою Еліною Світоліною (WTA 25) та американкою Коко Гауфф (WTA 3). У півфіналі перша ракетка України впоралася із китаянкою Ван Сію (WTA 71).

У прямому ефірі в Україні вирішальний двобій на турнірі в Окленді покаже телеканал Setanta Sports+. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Орієнтовно поєдинок Світоліна — Гауфф розпочнеться о 06:00 за київським часом. Коко є чинною чемпіонкою US Open та Окленду.

Нагадаємо, на шляху до фіналу українка обіграла Каролін Возняцкі (№ 256, Данія) – 6:4, 6:3, Емму Радукану (№ 301, Велика Британія) – 6:7, 7:6, 6:1, Марію Бузкову (№ 36, Чехія) – 6:0, 6:3 та Ван Сію (№ 71, Китай) – 2:6, 6:4, 6:3.

Раніше повідомлялося, що Світоліна отримала нагороду "Повернення року" від Eurosport. Українка у жовтні 2022 року народила доньку Скай і після нетривалого "декрету" успішно повернулася у великий спорт. Спортсменка провела 13 місяців без тенісу, після чого досить швидко повернулася у топ-100.