В РФ набросились на легенду "Динамо" после его слов о России (видео)

Специалист несколько сезонов работал в Волгограде

Главный тренер польского "Заглембе", легенда "Динамо" (Киев) Александр Хацкевич, который в начале сезона заступился за "динамовцев", вызвал истерику у россиян.

В интервью YouTube-каналу "жизнь-малина" Хацкевич назвал свою работу в РФ главным футбольным промахом в карьере. При этом белорусский специалист не стеснялся в выражениях.

– Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?

– Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы [с женой] познакомились (смеется). Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.

– А футбольный промах?

– Я признаю, что это поездка в этот с**ный Волгоград, в с**ную эту Россию, – сказал Хацкевич.

В ответ на Хацкевича посыпались оскорбления со стороны россиян.

В РФ набросились на Александра Хацкевича после его слов о России

Хацкевич тренировал волгоградский "Ротор" с 2019 по 2021 год. При нем волгоградская команда впервые за 16 лет пробилась в высший дивизион чемпионата РФ.

Напомним, Хацкевич одним из первых сообщил, что Артему Милевскому нужна помощь. О проблемах "Мили" с алкоголем стало известно общественности после публикации экс-футболиста в соцсетях. "Миля" сначала отказался от госпитализации, однако друзья все-таки сумели отвезти его в лечебное заведение. Бывший футболист поправил свое здоровье и вернулся в публичную жизнь.