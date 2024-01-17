В РФ набросились на легенду "Динамо" после его слов о России (видео)
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Специалист несколько сезонов работал в Волгограде
Главный тренер польского "Заглембе", легенда "Динамо" (Киев) Александр Хацкевич, который в начале сезона заступился за "динамовцев", вызвал истерику у россиян.
В интервью YouTube-каналу "жизнь-малина" Хацкевич назвал свою работу в РФ главным футбольным промахом в карьере. При этом белорусский специалист не стеснялся в выражениях.
– Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?
– Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы [с женой] познакомились (смеется). Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.
– А футбольный промах?
– Я признаю, что это поездка в этот с**ный Волгоград, в с**ную эту Россию, – сказал Хацкевич.
В ответ на Хацкевича посыпались оскорбления со стороны россиян.
Хацкевич тренировал волгоградский "Ротор" с 2019 по 2021 год. При нем волгоградская команда впервые за 16 лет пробилась в высший дивизион чемпионата РФ.
Напомним, Хацкевич одним из первых сообщил, что Артему Милевскому нужна помощь. О проблемах "Мили" с алкоголем стало известно общественности после публикации экс-футболиста в соцсетях. "Миля" сначала отказался от госпитализации, однако друзья все-таки сумели отвезти его в лечебное заведение. Бывший футболист поправил свое здоровье и вернулся в публичную жизнь.