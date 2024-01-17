У РФ накинулися на легенду "Динамо" після його слів про Росію (відео)
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Фахівець кілька сезонів працював у Волгограді
Головний тренер польського "Заглембе", легенда "Динамо" (Київ) Олександр Хацкевич, який на початку сезону заступився за "динамівців", викликав істерику у росіян.
В інтерв’ю YouTube-каналу "життя-малина" Хацкевич назвав свою роботу в РФ головним футбольним промахом у кар’єрі. При цьому білоруський фахівець не соромився у висловлюваннях.
– Можете назвати свій найепічніший промах у кар’єрі?
– Ми з дружиною понад 30 років. Помилка у житті – це коли ми [з дружиною] познайомилися (сміється). Це гумор. Вона нормально сприймає, цим я її не здивую.
– А футбольний промах?
– Я визнаю, що це поїздка в цей с**ний Волгоград, у с**ну цю Росію, — сказав Хацкевич.
У відповідь на Хацкевича посипалися образи з боку росіян.
Хацкевич тренував волгоградський "Ротор" із 2019 по 2021 рік. При ньому волгоградська команда вперше за 16 років пробилася у вищий дивізіон чемпіонату РФ.
Нагадаємо, Хацкевич одним із перших повідомив, що Артему Мілевському потрібна допомога. Про проблеми "Мілі" з алкоголем стало відомо громадськості після публікації ексфутболіста у соцмережах. "Міля" спочатку відмовився від госпіталізації, проте друзі таки зуміли відвезти його до лікувального закладу. Колишній футболіст поправив своє здоров’я і повернувся до публічного життя.