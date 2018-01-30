Футзал. Результаты матчей Евро-2018
Новости спорта: Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля.
Первенство в Словении начнется 30 января на "Арена Стожице" в Любляне. Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, первые матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля.
Где смотреть Евро-2018 в Украине
ГРУППЫ
Евро-2018 по футзалу: турнирная таблица
Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия
Группа B: Россия, Казахстан, Польша
Группа C: Португалия, Украина, Румыния
Группа D: Испания, Азербайджан, Франция
30 January-10 February
Ljubljana
#FutsalEURO
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— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) 29 января 2018 г.
Расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу
(время по Киеву)
Групповой этап
30 января
Группа A: Словения - Сербия 2:2
Группа B: Россия - Польша 1:1
31 января
Группа C: Португалия - Румыния (19:00) Футбол 1
Группа D: Испания - Франция (21:45) Футбол 2 (в записи 00:00)
1 февраля
Группа B: Польша - Казахстан (19:00) Футбол 1
Группа A: Сербия - Италия (21:45) Футбол 2
2 февраля
Группа D: Франция - Азербайджан (19:00) Футбол 1
Группа C: Румыния - Украина (21:45) Футбол 2
3 февраля
Группа B: Казахстан - Россия (19:00) Футбол 1
Группа A: Италия - Словения (21:45) Футбол 2
4 февраля
Группа C: Украина - Португалия (19:00) Футбол 1
Группа D: Азербайджан - Испания (21:45) Футбол 2
Четвертьфиналы
5 февраля
Победитель группы А - Обладатель второго места в группе В (19:00 или 22:00)
Обладатель второго места в группе A - Победитель группы B (19:00 или 22:00)
6 февраля
Победитель группы C - Обладатель второго места в группе D (19:00 или 22:00)
Обладатель второго места в группе C - Победитель группы D (19:00 или 22:00)
Полуфиналы
8 февраля
Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 3 (19:00 или 22:00)
Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4 (19:00 или 22:00)
Последний день
10 февраля
Матч за третье место (19:00)
ФИНАЛ (21:45)