Футзал. Результаты матчей Евро-2018

Первенство в Словении начнется 30 января на "Арена Стожице" в Любляне. Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, первые матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля.

ГРУППЫ

Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия

Группа B: Россия, Казахстан, Польша

Группа C: Португалия, Украина, Румыния

Группа D: Испания, Азербайджан, Франция

Расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу

(время по Киеву)

Групповой этап

30 января

Группа A: Словения - Сербия 2:2

Группа B: Россия - Польша 1:1

31 января

Группа C: Португалия - Румыния (19:00) Футбол 1

Группа D: Испания - Франция (21:45) Футбол 2 (в записи 00:00)

1 февраля

Группа B: Польша - Казахстан (19:00) Футбол 1

Группа A: Сербия - Италия (21:45) Футбол 2

2 февраля

Группа D: Франция - Азербайджан (19:00) Футбол 1

Группа C: Румыния - Украина (21:45) Футбол 2

3 февраля

Группа B: Казахстан - Россия (19:00) Футбол 1

Группа A: Италия - Словения (21:45) Футбол 2

4 февраля

Группа C: Украина - Португалия (19:00) Футбол 1

Группа D: Азербайджан - Испания (21:45) Футбол 2

Четвертьфиналы

5 февраля

Победитель группы А - Обладатель второго места в группе В (19:00 или 22:00)

Обладатель второго места в группе A - Победитель группы B (19:00 или 22:00)

6 февраля

Победитель группы C - Обладатель второго места в группе D (19:00 или 22:00)

Обладатель второго места в группе C - Победитель группы D (19:00 или 22:00)

Полуфиналы

8 февраля

Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 3 (19:00 или 22:00)

Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4 (19:00 или 22:00)

Последний день

10 февраля

Матч за третье место (19:00)

ФИНАЛ (21:45)