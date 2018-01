Футзал. Результаты матчей Евро-2018

Первенство в Словении начнется 30 января на "Арена Стожице" в Любляне. Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, первые матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля.

ГРУППЫ

Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия

Группа B: Россия, Казахстан, Польша

Группа C: Португалия, Украина, Румыния

Группа D: Испания, Азербайджан, Франция

