Свитолина - Саснович: финал Брисбена (Видео)

Сегодня, 6 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина играет финальный поединок турнира Brisbane International. Соперница украинки – 23-летняя Александра Саснович, которая уже стала главной сенсацией соревнований.

Начало матча в 11:10 по Киеву.

Брисбен. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:2 (идет первый сет)