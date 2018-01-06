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Свитолина - Саснович: финал Брисбена (Видео)
Новости спорта: Лучшая теннисистка Украины сражается за первый трофей в 2018 году.
Сегодня, 6 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина играет финальный поединок турнира Brisbane International. Соперница украинки – 23-летняя Александра Саснович, которая уже стала главной сенсацией соревнований.
Начало матча в 11:10 по Киеву.
Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене
Брисбен. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:2 (идет первый сет)
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