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Фуркад остался без медали масс-старта в Рупольдинге
Новости спорта: Мартен Фуркад отдал свою очередную награду ребенку.
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал серебряную медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
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#Рупольдинг Мартен #Фуркад после масс-старта вновь подарил свою очередную медаль ребенку pic.twitter.com/w8QVg1REiY
— Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 14 января 2018 г.
После награждения спортсмен порадовал маленькую болельщицу, подарив ей свой приз.
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