Бондаренко вышла в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне
Новости спорта: Дуэт Бондаренко/Крунич победил пару Синякова/Крейчикова
Украинско-сербский дуэт Катерина Бондаренко/Александра Крунич вышел в 1/4 финала парных соревнований в Чарльстоне.
В первом раунде соревнований Бондаренко и Крунич в трех сетах одолели чешскую пару Катерина Синякова/Барбора Крейчикова: 6/2, 1/6, 10/5.
В 1/4 финала турнира Бондаренко и Крунич встретятся с украинской-австралийской парой Надежда Киченок/Анастасия Родионова.
Общий призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $776 тысяч.