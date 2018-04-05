Бондаренко вышла в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне

Украинско-сербский дуэт Катерина Бондаренко/Александра Крунич вышел в 1/4 финала парных соревнований в Чарльстоне.

В первом раунде соревнований Бондаренко и Крунич в трех сетах одолели чешскую пару Катерина Синякова/Барбора Крейчикова: 6/2, 1/6, 10/5.

В 1/4 финала турнира Бондаренко и Крунич встретятся с украинской-австралийской парой Надежда Киченок/Анастасия Родионова.

Общий призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $776 тысяч.