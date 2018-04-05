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Бондаренко вышла в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне

Катерина Бондаренко
21:45 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Дуэт Бондаренко/Крунич победил пару Синякова/Крейчикова

Украинско-сербский дуэт Катерина Бондаренко/Александра Крунич вышел в 1/4 финала парных соревнований в Чарльстоне.

В первом раунде соревнований Бондаренко и Крунич в трех сетах одолели чешскую пару Катерина Синякова/Барбора Крейчикова: 6/2, 1/6, 10/5.

В 1/4 финала турнира Бондаренко и Крунич встретятся с украинской-австралийской парой Надежда Киченок/Анастасия Родионова.

Общий призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $776 тысяч.

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Новости спорта, Александра Крунич, Барбора Крейчикова, Катерина Бондаренко, Катерина Синякова, Новости тенниса, Теннис.
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