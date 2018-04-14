Стаховский вышел в финал квалификации в Монте-Карло

Украинский теннисист Сергей Стаховский победно стартовал в квалификации Мастерса в Монте-Карло. В полуфинальном матче украинец не оставил шансов сербу Виктору Троицки (№68 ATP).

Монте-Карло. 1/2 финала квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:3

За выход в основную сетку турнира Стаховский сыграет с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.