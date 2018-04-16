https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_215-150x90.jpg Спорт, Теннис https://telegraf.com.ua/sport-cat/tennis-category/4012832-svitolina-posle-rasstavaniya-s-parnem-krepko-vzyalas-za-shtangu-video.html
Свитолина после расставания с парнем крепко взялась за штангу (Видео)
15:30 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина усиленно готовится к сезону на грунте.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео. В ролике теннисистка показала, как готовится к грунтовому сезону, занимаясь в спортзале со штангой.
"Занята тем, что становлюсь сильнее", - написала Свитолина.
Ранее сообщалось, что Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA.
Telegraf.com.ua