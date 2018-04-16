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Свитолина после расставания с парнем крепко взялась за штангу (Видео)

Элина Свитолина
15:30 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина усиленно готовится к сезону на грунте.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео. В ролике теннисистка показала, как готовится к грунтовому сезону, занимаясь в спортзале со штангой.

"Занята тем, что становлюсь сильнее", - написала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA.

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Новости спорта, Новости теннис, Теннис, Штанга, Элина Свитолина.
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