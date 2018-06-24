Цуренко не сыграет на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение пропустить турнир в Истборне. Об этом сообщает XSport.

Место украинки в основной сетке займет американка Сачия Викери, которая получила статус «лаки лузера».

Цуренко из-за травмы не смогла завершить матч 1/4 финала против Барборы Стрыцовой на другом травяном турнире в Бирмингеме.

Напоминаем, из украинок в Истборне выступит только Екатерина Бондаренко, которая преодолела квалификацию.