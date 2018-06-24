Цуренко не сыграет на турнире в Истборне
Новости спорта: Украинская теннисистка хочет лучше подготовиться к Уимблдону
Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение пропустить турнир в Истборне. Об этом сообщает XSport.
Место украинки в основной сетке займет американка Сачия Викери, которая получила статус «лаки лузера».
Цуренко из-за травмы не смогла завершить матч 1/4 финала против Барборы Стрыцовой на другом травяном турнире в Бирмингеме.
Напоминаем, из украинок в Истборне выступит только Екатерина Бондаренко, которая преодолела квалификацию.