Стаховский - победитель турнира в Илкли

Вторая "ракетка" Украины Сергей Стаховский стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания) с призовым фондом 127 тыс евро.

В финале соревнований посеянный под 8-м номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте - 6:4, 6:4.

Стаховский выиграл седьмой титул на "челленджерах" ATP в карьере.