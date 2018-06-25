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Стаховский - победитель турнира в Илкли

Сергей Стаховский
08:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании.

Вторая "ракетка" Украины Сергей Стаховский стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания) с призовым фондом 127 тыс евро.

В финале соревнований посеянный под 8-м номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте - 6:4, 6:4.

Стаховский выиграл седьмой титул на "челленджерах" ATP в карьере.

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Новости спорта, Новости тенниса, Сергей Стаховский, Теннис.
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