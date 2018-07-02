Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Цуренко – Бабош: прогноз букмекеров на матч Уимблдона

Леся Цуренко
16:51 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Леся Цуренко в первом круге Уимблдона сыграет с Тимея Бабош.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко стартует на Уимблдоне матчем против венгерской теннисистки Тимеи Бабош. 

Букмекеры отдают предпочтение украинке. Так, аналитики из bet 365 принимают ставки на победу Цуренко с коэффициентом 1,57. Успех Бабош оценивается в 2,48.

Поединок Цуренко – Бабош состоится в понедельник, 2-го июля. Ориентировочное начало – в 19:15 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис, Тимея Бабош.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)

Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)

Яркие моменты суперматча ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon Свитолина рассказала о своих целях на Умблдоне Долгополов снялся с очередного турнира

Последние новости

Омбудсмен: Сенцова кормят неизвестной смесью Как город из фильма ужасов: небо в Сан-Франциско из-за пожаров стало оранжевым Дождь в столице побил рекорд последних 130 лет
Сегодня читают в спорте
01 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
02 Джошуа: Люди хотят боя с Уайлдером или Кличко, а не с Поветкиным
03 ЧМ-2018. Испания - Россия: обзор матча и видео голов
04 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
05 Бернард получил дорогостоящее предложение
Новости сегодня
17:05 ХК Донбасс возглавил словацкий специалист
17:02 Город зеленого цвета: деревня-призрак, которая медленно поглощается природой (Фото)
16:58 DC запустит свой потоковый сервис
16:55 Медучреждения "первички" самостоятельно будут определять зарплату врачей
16:52 На Прикарпатье автомобиль упал в реку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину вылетел первый самолет с туристами, застрявшими в аэропорту Туниса
Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами
Новости: Геращенко опубликовала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев
Стали известны имена россиян, которых хотят обменять
Новости: Крымский "прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
"Прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0