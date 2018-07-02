Цуренко – Бабош: прогноз букмекеров на матч Уимблдона

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко стартует на Уимблдоне матчем против венгерской теннисистки Тимеи Бабош.

Букмекеры отдают предпочтение украинке. Так, аналитики из bet 365 принимают ставки на победу Цуренко с коэффициентом 1,57. Успех Бабош оценивается в 2,48.

Поединок Цуренко – Бабош состоится в понедельник, 2-го июля. Ориентировочное начало – в 19:15 по киевскому времени.