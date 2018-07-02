Цуренко – Бабош: прогноз букмекеров на матч Уимблдона
Новости спорта: Леся Цуренко в первом круге Уимблдона сыграет с Тимея Бабош.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко стартует на Уимблдоне матчем против венгерской теннисистки Тимеи Бабош.
Букмекеры отдают предпочтение украинке. Так, аналитики из bet 365 принимают ставки на победу Цуренко с коэффициентом 1,57. Успех Бабош оценивается в 2,48.
Поединок Цуренко – Бабош состоится в понедельник, 2-го июля. Ориентировочное начало – в 19:15 по киевскому времени.