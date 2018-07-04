Цуренко – Стрыцова: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает свои выступления на Уимблдоне матчем второго круга против чешской теннисистки Барборы Стрыцовой.

Букмекеры считают украинку аутсайдером противостояния. Так, аналитики из bet 365 принимают ставки на победу Цуренко с коэффициентом 2,75. Успех Стрыцовой оценивается в 1,44.

Поединок Цуренко – Стрыцова состоится в среду, 4-го июля. Ориентировочное начало – в 19:00 по киевскому времени.