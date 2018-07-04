Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Новости: Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Цуренко – Стрыцова: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона

Леся Цуренко
13:47 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Леся Цуренко во втором круге Уимблдона сыграет с Барборой Стрыцовой.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает свои выступления на Уимблдоне матчем второго круга против чешской теннисистки Барборы Стрыцовой.

Букмекеры считают украинку аутсайдером противостояния. Так, аналитики из bet 365 принимают ставки на победу Цуренко с коэффициентом 2,75. Успех Стрыцовой оценивается в 1,44.

Поединок Цуренко – Стрыцова состоится в среду, 4-го июля. Ориентировочное начало – в 19:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WTA, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Букмекеры определили фаворитов Уимблдона-2018 Цуренко уверенно прошла во второй круг Уимблдона Четвертая ракетка мира проиграла в первом раунде Уимблдона

Последние новости

Известные дети, которые, точь-в-точь как их родители (Фото) Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера Диетолог раскрыла суть быстрого похудения
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
04 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
05 Вратарь сборной Хорватии - о поединке против России в 1/4 финала ЧМ-2018
Новости сегодня
14:53 В сети появился трейлер фильма "Я – ночь" (Видео)
14:46 В Германии хотят сгладить торговый конфликт ЕС и США
14:38 Весь лифт в крови: в Киеве жестоко убили пенсионерку
14:34 Удивительные и контрастные снимки Индии (Фото)
14:32 Вы будете смеяться: строительные и дизайнерские неудачи
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: США празднуют 242 День независимости: фото
США празднуют 242 День независимости: фото
Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг продолжает стрелять
Новости: В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
В новом "Форсаже" появится сестра Декарда Шоу
Добавить комментарий
0