Спорт, Теннис https://telegraf.com.ua/sport-cat/tennis-category/4452240-svitolina-pokazala-edinstvennyiy-sposob-zavoevat-ee-serdtse.html
Свитолина показала единственный способ завоевать ее сердце
Новости спорта: Элина Свитолина призналась в любви к украинской кухне.
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина показала фанатам в Instagram способ, как завоевать ее любовь.
Теннисистка выложила фото из ресторана украинской национальной кухни в Нью-Йорке, где готовится скушать порцию борща.
"Единственный способ завоевать мою любовь – это отвести меня в украинский ресторан", – написала под фото украинка.
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