Свитолина показала единственный способ завоевать ее сердце

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина показала фанатам в Instagram способ, как завоевать ее любовь.

Теннисистка выложила фото из ресторана украинской национальной кухни в Нью-Йорке, где готовится скушать порцию борща.

"Единственный способ завоевать мою любовь – это отвести меня в украинский ресторан", – написала под фото украинка.