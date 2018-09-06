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Свитолина показала единственный способ завоевать ее сердце

Элина Свитолина
02:57 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина призналась в любви к украинской кухне.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина показала фанатам в Instagram способ, как завоевать ее любовь.

 

The only way to win my love is to take me to Ukrainian restaurant

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Теннисистка выложила фото из ресторана украинской национальной кухни в Нью-Йорке, где готовится скушать порцию борща.

"Единственный способ завоевать мою любовь – это отвести меня в украинский ресторан", – написала под фото украинка.

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Новости спорта, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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