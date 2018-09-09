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Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)

Наоми Осака
07:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира серии Большого шлема US Open-2018.

В финале Открытого чемпионата США она нанесла поражение американке Серене Уильямс – 6:2, 6:4.

Таким образом, Осака впервые в карьере смогла выиграть турнир серии Большого шлема.

До US Open-2018 ее высшим достижением в серии являлся выход в четвертый круг Australian Open.

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Новости спорта, US Open 2018, Альманах 2018, Наоми Осака, Серена Уильямс.
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