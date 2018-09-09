Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)

В финале Открытого чемпионата США она нанесла поражение американке Серене Уильямс – 6:2, 6:4.

Таким образом, Осака впервые в карьере смогла выиграть турнир серии Большого шлема.

До US Open-2018 ее высшим достижением в серии являлся выход в четвертый круг Australian Open.