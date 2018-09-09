Спорт, Теннис https://telegraf.com.ua/sport-cat/tennis-category/4465707-yaponka-naomi-osaka-vyiigrala-us-open-2018-video.html
Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Новости спорта: Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира серии Большого шлема US Open-2018.
В финале Открытого чемпионата США она нанесла поражение американке Серене Уильямс – 6:2, 6:4.
Таким образом, Осака впервые в карьере смогла выиграть турнир серии Большого шлема.
До US Open-2018 ее высшим достижением в серии являлся выход в четвертый круг Australian Open.
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