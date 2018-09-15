Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией

Украина обыграла Португалию во второй день противостояния в Кубке Дэвиса в рамках первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.

В парной встрече украинский дуэт в составе Сергея Стаховского и Дениса Молчанова встретились с Гастао Элиашем и Жоао Соуза.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6, что вывело Украину вперед - 2:1 в общем зачете.

Кубок Дэвиса:

Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Гаштау Элиаш / Жоао Соуза – 6:4, 3:6, 7:6 (5)