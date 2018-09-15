Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией
Новости спорта: Украинский дуэт выиграл у португальской пары.
Украина обыграла Португалию во второй день противостояния в Кубке Дэвиса в рамках первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.
В парной встрече украинский дуэт в составе Сергея Стаховского и Дениса Молчанова встретились с Гастао Элиашем и Жоао Соуза.
Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6, что вывело Украину вперед - 2:1 в общем зачете.
Кубок Дэвиса:
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Гаштау Элиаш / Жоао Соуза – 6:4, 3:6, 7:6 (5)