Стаховский сыграет на АТР-турнире во Франции
Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет на хардовом турнире ATP-250 во французском Меце.
В полуфинале квалификации украинцу, посеянному под третьим номером, предстоит встреча с французом Максимом Жанвье (№ 273 ATP).
Поединок состоится сегодня, 16 сентября, не ранее 17:00 по Киеву. Ранее Стаховский проиграл единственный матч Жанвье (Сен Реми-2016).
Вчера Сергей принес победу сборной Украине в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против Португалии.