Свитолина узнала свою первую соперницу на турнире в Ухане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала свою первую соперницу на престижном турнире в китайском Ухане.

Свитолина, посеяная под 6-м номером, поэтому стартующая на турнире со второго раунда, сыграет против белоруски Арины Соболенко.

Соболенко в первом круге одолела испанку Карлу Суарес-Наварро 7:6(2), 2:6, 6:2.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко в своем стартовом матче турнира в Ухане проиграла.