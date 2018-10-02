Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
Новости спорта: Украинская теннисистка поблагодарила болельщиков, которые поддерживают ее.
Первая ракетка Украина Элина Свитолина поблагодарила болельщиков, которые поддерживают ее в трудную минуту.
«Мне бы хотелось, чтобы я могла отдать столько любви и поддержки, какую получаю от вас, ребята. Вы заставляете меня никогда не останавливаться и всегда улыбаться», – написала Свитолина в Facebook.
Напомним, Элина проиграла три своих последних поединка и рискует не поехать на Итоговый турнир в Сингапур.