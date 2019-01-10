Теннисиста Долгополова укусил домашний сервал

Новости спорта: Украинский теннисист получил травму в быту.

0-летний украинский теннисист Александр Долгополов получил бытовую травму — спортсмена искусал домашний сервал.

«Все еще хотите сервала? :) Сначала подумайте, справитесь ли вы :) Этот кот требует уважения, это вам не домашняя киска)) Ну, зубки, вроде, ровные, зашло как по маслу :)», — написал Долгополов в Instagram.

Сервал — хищное млекопитающее семейства кошачьих, распространенное в Африке. Длина тела 90-135 см, высота в плечах 40-65 см, вес 8-18 кг.