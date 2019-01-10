Теннисиста Долгополова укусил домашний сервал

0-летний украинский теннисист Александр Долгополов получил бытовую травму — спортсмена искусал домашний сервал.
«Все еще хотите сервала? :) Сначала подумайте, справитесь ли вы :) Этот кот требует уважения, это вам не домашняя киска)) Ну, зубки, вроде, ровные, зашло как по маслу :)», — написал Долгополов в Instagram.
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Все ещё хотите Сервала? Сначала подумайте,справитесь ли вы этот кот требует УВАЖЕНИЯ,это вам не домашняя киска)) Ну зубки вроде ровные,зашло как по маслу —————————————————————- Still want a serval? First make sure you can manage it This cat requires RESPECT,it’s not your sweet home pussy cat! Teeth look to be nice and straight. Went in perfectly
Сервал — хищное млекопитающее семейства кошачьих, распространенное в Африке. Длина тела 90-135 см, высота в плечах 40-65 см, вес 8-18 кг.