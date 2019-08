Известный теннисист выбил телефон из рук болельщицы (Видео)

С известным австрийским теннисистом Домиником Тимом произошел казусный эпизод на разминке перед матчем третьего круга Мастерса, который проходит в Монреале.

Спортсмен так сильно увлекся тренировкой смэшей, что случайно выбил телефон из рук болельщицы, которая снимала его на видео.

The best 'shot on iPhone' we've seen...

Might owe someone a new phone, @ThiemDomi #CoupeRogers pic.twitter.com/EIm6ICyjLy

— Tennis TV (@TennisTV) 8 августа 2019 г.