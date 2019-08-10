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Известный теннисист выбил телефон из рук болельщицы (Видео)

Известный теннисист выбил телефон из рук болельщицы (Видео)
09:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Теннисист Доминик Тим очень увлекся тренировкой.

С известным австрийским теннисистом Домиником Тимом произошел казусный эпизод на разминке перед матчем третьего круга Мастерса, который проходит в Монреале.

Спортсмен так сильно увлекся тренировкой смэшей, что случайно выбил телефон из рук болельщицы, которая снимала его на видео.

Естественно, Тим принес свои извинение женщине. Состояние телефона остается неизвестным.

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Теннис, Видео, Новости тенниса, Доминик Тим.
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