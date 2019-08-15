Ястремская – Кузнецова: обзор матча в Цинциннати (Видео)

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская закончила выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати, проиграв во втором круге экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой из России (№153 WTA).