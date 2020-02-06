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Красотки: украинские теннисистки отпраздновали день рождения Завацкой (Фото)

Красотки: украинские теннисистки отпраздновали день рождения Завацкой (Фото)
10:13 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Украинские теннисистки посидели в тесной компании.

103-я ракетка мира Катарина Завацкая отпраздновала свой 20-й день рождения в компании сборной Украины, которая готовится к матчам Кубка Федерации, что пройдут в Таллине.

Об этом в своем Instagram сообщила Леся Цуренко, подписав фото:

 
 
 
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Happy birthday @katya_zavatska_celebration dinner with #teamukraine @fedcuptennis #tallinn #estonia #fedcup

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

«С днем рождения, Катарина. Праздничный ужин со сборной Украины».

Напомним, сборная Украины вышла в свет перед Кубком Федерации.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая.
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