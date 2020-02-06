Красотки: украинские теннисистки отпраздновали день рождения Завацкой (Фото)

Новости спорта:Украинские теннисистки посидели в тесной компании.

103-я ракетка мира Катарина Завацкая отпраздновала свой 20-й день рождения в компании сборной Украины, которая готовится к матчам Кубка Федерации, что пройдут в Таллине.

Об этом в своем Instagram сообщила Леся Цуренко, подписав фото:

«С днем рождения, Катарина. Праздничный ужин со сборной Украины».

Напомним, сборная Украины вышла в свет перед Кубком Федерации.