Красотки: украинские теннисистки отпраздновали день рождения Завацкой (Фото)

103-я ракетка мира Катарина Завацкая отпраздновала свой 20-й день рождения в компании сборной Украины, которая готовится к матчам Кубка Федерации, что пройдут в Таллине.
Об этом в своем Instagram сообщила Леся Цуренко, подписав фото:
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Happy birthday @katya_zavatska_celebration dinner with #teamukraine @fedcuptennis #tallinn #estonia #fedcup
«С днем рождения, Катарина. Праздничный ужин со сборной Украины».
Напомним, сборная Украины вышла в свет перед Кубком Федерации.