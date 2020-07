Свитолина засветилась на обложке известного журнала (Фото)

Пятый номер рейтинга WTA Элина Свитолина попала на обложку украинского журнала Forbes за июль/август 2020. Спортсменка-красавица позировала в летнем красном платье.

Темой выпуска стали "женщины, которые сделали себя сами".

Elina Svitolina on the cover of the 2020 Ukrainian Forbes Self-Made Women Issue #tennis #offcourt @WTA #Svitolina

via SmartPress

