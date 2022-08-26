Как понимать пожелание "мирного неба" от лукашенко и решится ли Беларусь пойти в бой против Украины

Что значат политические метания белорусского диктатора и сможет ли он дальше усидеть на двух стульях

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Беларусь, несмотря на бесконечные учения у наших границ, ракетные удары и всяческие провокации, не будет вторгаться в Украину.

"Телеграф" проанализировал с экспертами вероятность вторжения, а также заявления самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) александра лукашенко, который отметился циничным поздравлением Украины с Днем Независимости.

Метания лукашенко

Заявления лукашенко о войне в Украине напоминают метание кое-чего в проруби. Впрочем, именно в такой ситуации псевдопрезидент РБ и оказался, когда ради пребывания у власти фактически отдал свою страну на откуп путину.

В итоге лукашенковские заявления противоречат не только логике происходящего, но и сами себе.

Так, 2 июля он рассказывает байки о том, что несколько дней назад ВСУ якобы пытались нанести удар по военным объектам Беларуси, но все ракеты были перехвачены.

Но при этом, подчеркивает лукашенко, воевать с Украиной он не хочет.

А уже на следующий день, на мероприятиях по случаю Дня Независимости Беларуси 3 июля, всё тот же лукашенко признал, что РБ поддерживала и будет поддерживать россию "в ее борьбе против нацизма" (под чем подразумевается "спецоперация" рф в Украине).

Тем временем Украина в июле с помощью высокоточного западного вооружения начала "выносить" склады, штабы и казармы оккупантов. И лукашенко в двадцатых числах, явно по заданию кремля, завел пластинку о том, что Киеву "очень нужны" переговоры с москвой.

Впрочем, в тех же двадцатых числах он выдал очередной бред – о том, что Украина якобы сама поджигает собственные поля с помощью боевых вертолетов, чтобы создать так называемую "ужасающую картинку" для мира.

Что стоит за лукашенковским поздравлением с Днем Независимости Украины

В августе бессменный белорусский диктатор продолжил плодить глупые заявления. К примеру, уверял, что не планирует "какое-то нападение" на Украину, в том числе – "бомбить с территории Беларуси".

И это в то самое время, как на белорусский аэродром "Зябровка" стянули 14 ЗРК С-400 и 60 ракет к ним, что говорило о вероятной подготовке ракетного удара по Украине.

Предполагалось, что его могут нанести в День Независимости. И, возможно, какие-то ракеты с белорусской территории по нам в тот день летели.

Что не помешало лукашенко поздравить 24 августа украинцев с Днем Независимости, цинично пожелав "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

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Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает это поздравление настоящей сенсацией.

"Хотя оно и вызвало иронию внутри украинского общества и в комментариях нашей власти, подобный шаг разбудил небывалую ярость среди российских пропагандистов, – поясняет он. – Фактически в москве это оценили как удар в спину. По моему мнению, это поздравление – непрямая констатация успеха обороны Украины по прошествии полугода с начала широкомасштабной войны. Также Лукашенко по привычке прощупывает почву, которая позволит ему "сесть на два стула". Минск осознаёт, что Украина, по всей видимости, получила от западных партнеров вооружение, которое уже достает до столицы Беларуси. Плюс – они не ожидали, что война затянется так долго. Очевидно, глубоко в душе лукашенко понял, что ошибся. И что "президентская интуиция" его подвела".

Иного мнения придерживается директор Института мировой политики, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда. Он считает, что лукашенковское поздравление Украины с Днем Независимости выдержано в путинском формате.

"Он поздравлял исключительно народ Украины. Хоть, как правило, в такого рода поздравлениях обращаются и непосредственно к главе государства. На самом деле, лукашенко хотел не столько поздравить украинцев, сколько показать, что он остается президентом Беларуси, – поясняет эксперт. – Хотя большая часть Европы его в таком статусе после выборов-2020 не признаёт. И, думаю, признавать уже не будет".

Нападет – не нападет

Что касается прогноза Буданова о не нападении со сторон Беларуси, Игорь Чаленко признался, что у него нет оснований не доверять главе внешней разведки.

"Буданов ответственно выдает информацию в публичное пространство, а его оценки потом имеют подтверждение. Взять, к примеру, ориентировочные даты российского вторжения на январь-февраль 2022 года, которые руководитель ГУР озвучил ещё в ноябре прошлого года. В тоже время, слова Буданова не следует воспринимать как успокоительное, – призывает эксперт. – Ведь он прямо говорит, что нынешний уровень угроз остается. То есть, Беларусь продолжает быть плацдармом для агрессивных действий россии против Украины. С её территории вылетают истребители агрессора, запускаются ракеты, боеприпасы отправляются для усиления россиян на востоке Украины, вся инфраструктура отдана для поддержки сил врага".

Ярким примером, по словам Игоря Чаленко, является аэродром "Зябровка", где россияне обустраивают постоянную военную базу.

"То есть Беларусь полностью инкорпорирована в проведение так называемой. "специальной военной операции". Однако по состоянию на сегодня официальный Минск не может эффективно использовать свои вооруженные силы для широкомасштабного нападения на Украину, несмотря на постоянные учения, которые систематически пролонгируются. Армия РБ строилась как оборонительная – и перестроить это одномоментно невозможно, – отмечает эксперт. – Хотя, политический запрос на подобную трансформацию, безусловно, присутствует. И находится он не в Минске, а в Москве. Также, как бы не демонизировали Украину через национальные каналы пропаганды, белорусы не хотят воевать, у них напрочь отсутствует агрессивный нарратив "можем повторить". Более того, внутри белорусского общества возрастает недовольство в связи с ухудшением социально-экономической ситуации, вызванным наложенными санкциями".

Евгений Магда отмечает, что пока лукашенко продолжает оставаться у власти, с ним остается и проблема – не станет ли белорусская армия частью сил вторжения.

"Прогнозы звучат разные, но мне кажется, что если этого не случилось полгода назад, то вряд ли случится вообще. Нет при таком раскладе выгодных для Беларуси исходов. Как нет, впрочем, и возможностей", – считает эксперт.

Он отмечает, что белорусские военнослужащие отлично проинформированы о судьбе своих российских коллег, которые гибнут на украинской земле десятками тысяч. А белорусское общество, в отличие от российского, не поддерживает войну с Украиной, подчеркивает Евгений Магда.

"Конечно, мы не можем полагаться исключительно на обещания белорусских генералов. Ситуация в конце февраля показала, что их слова (и министра обороны, и руководителя погранслужбы, с которыми общались украинские коллеги) ничего не стоят. Что они не контролировали и не контролируют ситуацию на своей территории. При этом надо понимать, что вторжение в Украину белорусских войск будет для Беларуси самоубийством – как с военной, так и с политической точки зрения. Потому что дальнейшее развитие событий может привести к потере лукашенко власти. И мне кажется, он отлично это понимает", – резюмирует эксперт.