Как полгода открытой войны изменили Зеленского и путина – политический психолог Валентин Ким

Зеленский перестал пытаться нравиться, а путину приходится справляться с большим давлением, и непонятно, как надолго его хватит

Прошло более полугода с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.

Эти шесть месяцев изменили всех нас. Естественно, претерпели перемены за это время и украинский президент Владимир Зеленский, а также российский диктатор владимир путин. Какие именно – "Телеграфу" рассказал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Какой отрезок новой фазы войны особенно повлиял на президента Украины

Человека меняет не война, а те события, которые он переживает, уверяет политический психолог. Война, подчеркивает он, – это временной отрезок, который объединяет многие вещи, абсолютно или практически невозможные в мирной жизни. В основе всего лежит персональное событие. То самое, свидетелем или участником которого стал тот или иной человек.

"В этом плане у Зеленского их больше, чем у путина. Но нельзя сказать, что его изменили именно полгода. Да, у него идет очень напряженный рабочий процесс. Он перенапряжен, вовлечен в массу вопросов, в которые ранее либо вообще не вовлекался, либо не вовлекался настолько сильно. Но если выделять ключевые события – это было именно начало широкомасштабного российского вторжения, конец февраля и начало марта текущего года. Плотный поток событий, который мог Зеленского изменить. Тот период, когда ему пришлось эвакуировать семью, а его жизнь постоянно была в опасности. Это было состояние глубочайшей неопределенности. Незнания, что будет дальше. Многие вещи тогда висели на волоске. И вот эти дни, недели, месяц максимум могли очень изменить украинского президента. Создать основу для очень большой самоуверенности или уверенности в себе", – поясняет Валентин Ким.

Эти события, считает эксперт, заложили основу и для принятия собственной команды. С президентом остались люди, которые точно также не знали, что будет дальше. И их верность, их лояльность дорогого стоит. И точно отобразится на отношении к ним Зеленского в дальнейшем.

"Рядом с ним остались люди, прошедшие испытания, которые мало кому выпадали. Угроза жизни, собственному существованию. Да, опасность стране тоже, но человек всегда пропускает всё через личные фильтры, собственные переживания и опыт, – подчеркивает политпсихолог. – И здесь президент Зеленский прожил очень тяжелое время. И он успешно вышел из этого кризиса. Все остальные месяцы были не настолько критичными, по сравнению с первым. Который точно способствовал трансформации президента Украины".

Зеленский стал символом и обвинителем

Мы увидели, продолжает Валентин Ким, что Зеленский мобилизовался. Включился. Он выключил человека, пытающегося понравиться как можно большему числу людей. Зато включил внутреннюю сущность, которая ранее проявлялась, но не так часто.

"Речь о внутреннем обвинителе, – отмечает эксперт. – В нем очень силен человек критикующий. Ранее Зеленский занимался тем, что развлекал людей. Но внутренний критик, обвинитель был в нем всегда. Проявляться начал примерно с 2017-2018 годов, когда артист начал активно заявлять о непринятии того, что делала тогдашняя украинская власть".

Сейчас, отмечает политпсихолог, этот внутренний критик расправил крылья на полную мощность.

"Зеленский позволяет себя критиковать уже не только предыдущую украинскую власть, не только (что понятно) путинский режим, но и в целом – мировой порядок. И в этом плане выступает мощный, убедительный, уверенный в себе персонаж, у которого каждый аргумент имеет колоссальный вес. Он возглавляет нацию, активно противостоящей российской агрессии. И этот ореол, ареал героизма сосредоточен вокруг Зеленского, который стал неким символом сопротивления. И он с этой ролью справляется весьма неплохо", – считает Валентин Ким.

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Единственное, акцентирует эксперт, украинского президента сильно заносит в критику, в язвительность.

"Он делает много обвинительных заявлений, за которые потом возможно дипломатам придется (приходится) извиняться. Потому что дипломатия не приемлет язык разборок. Она всё же – о договоренностях, о консенсусах. А этого в Зеленском нет. Возможно, страх, пережитый им, безусловно, гнев, который он испытывает, уверенность в себе и своих силах – демонстрируют Зеленского, во многом противоположного тому, которого мы знали до 2022 года. Ранее мы видели человека, старательно пытающегося договориться, выстроить собственную стратегию установления благоприятных отношений с агрессором. И который активно обвинял союзников, что они мешают ему договориться. Сейчас мы видим человека, который полностью игнорирует агрессора – и продолжает обвинять союзников, якобы мешающих ему сопротивляться. В любом случае "виновата невестка", в данном случае – зарубежные партнеры. Они, по словам Зеленского, дают мало оружия. А до этого, по его же словам, всё тот же Запад провоцировал конфликт своими информационными вбросами о возможном нападении со стороны рф. Запад сейчас, по логике украинского президента, не проявляет единства в борьбе с россией, а ранее – не проявлял единства в желании Зеленского устроить встречу, саммит с путиным, помочь ему договориться", – поясняет политпсихолог.

То есть, констатирует эксперт, этот обвинитель вышел на совершенно другой уровень. Хоть главное обвиняемое лицо, как и ранее, – Запад (понятно, если выносить за скобки россию, с которой всё понятно).

Разочарованный путин включался очень медленно

По мнению Валентина Кима, Зеленский серьезно трансформировался личностно. Он стал более уверен себе. Взял на себя совершенно не комедийную, не саркастическую роль. Осознал себя действительно лидером нации.

"Этот человек за словом в карман не лезет, способен на резкие высказывания. Мы видим президента, близкого к автократичности. Способного далее продавливать политику личной лояльности, собственной значимости, микроменеджмента, желания разбираться во всём. И политику колоссального доверия людей, которые лояльны к нему. Сейчас всё это усилится. Война обостряет психологическую составляющую политически лидеров. И Зеленский в этом смысле сейчас – человек обостренный", – поясняет политпсихолог.

На этом фоне, продолжает эксперт, путин, кажется, совершенно не изменился. Если Зеленский ранее был в костюме, в вышиванке, то с начала полномасштабной войны – он почти всегда в цветах хаки. А путин как был в костюме, так и остался. Как был не особо медиен – так и есть.

"Изначальная задача путина была – оставить себя над схваткой, не запятнанным ничем (насколько это возможно). Но у него это не очень выходит. Точнее – очень не выходит. В какой-то момент путин тоже включился. Но если Зеленский включился мгновенно и быстро, потому что страна подверглась нападению, то российский диктатор делал это постепенно, – отмечет Валенти Ким. – Первые недели он практически отсутствовал в медийном пространстве. Заявил, что началась "спецоперация" – и оставил все стратегии и коммуникации с общественностью ответственным лицам. Впоследствии ему пришлось вмешаться. Как говорится, выползти из бункера. Очевидно, что путин был разочарован отсутствием намеченных результатов. И постепенно это привело к тому, что он всё больше включается непосредственно в процесс управления войной".

На фоне рухнувшего мифа путин ищет союзников

Сначала путин якобы просто принимал участие в разработке планов управления войсками, напоминает Валентин Ким. А в дальнейшем окончательно вылез и бункера и начал проводить весьма активные международные действия. То на Каспийский саммит поехал, то в Тегеран, бесконечно дергает лукашенко, периодически общается с Эрдоганом.

"Российский диктатор явно пытается сколотить то, чего не сколотил ранее. Некие союзнические договоренности, которых сейчас у рф нет. И эта путинская активность, эти его метания связаны с несколько паническими настроениями, – считает эксперт. – Потому что россия осталась одна, война длится гораздо дольше, чем ожидал агрессор, а результат абсолютно не соответствует тому, на что россияне надеялись. Никакой демилитаризации, не говоря уж о денацификации, не получилось. Даже на админграницы Донецкой и Луганской областей захватнические войска не вышли. Хоть откусили от Украины еще один огромный кусок территории на юге и в Харьковской области. Но этот кусок они не способны проглотить и переварить. Не могут даже провести многократно анонсируемые псевдореферендумы".

Более того, акцентирует политпсихолог, в Кремле не могут получить подтверждение россиян, что те абсолютно согласны со всем происходящим. Хоть немалая поддержка, конечно, есть.

"Но самое главное, что происходит на идеологическом уровне – развеян миф, который очень долго эксплуатировался кремлевской властью, – считает Валентин Ким. – Миф об одном народе. То, что происходит сейчас – целенаправленное тотальное уничтожение украинцев. И физически, и в медийном пространстве. Когда все топ-пропагандисты, все эти скабеевы, соловьевы, киселевы открыто заявляют, что украинцев надо уничтожать. Хоть до этого они говорили, что украинцы – это хороший народ, который следует освободить от плохой власти. Такая смена парадигмы – результат крушения мифотворчества. Огромная стратегия, связанная с созданием мифа, с управлением мыслями огромных масс, в том числе в Украине, – провалилась. И приходится оперативно создавать нечто новое".

путин испытывает давление и непонятно, насколько его хватит

По словам Валентина Кима, несмотря на то, что путин не часто появляется в медийном пространстве, видно, что он мобилизован, проявляет много энергии, той активности, которая ему еще доступна.

"Кроме поездки в конце июня в Ашхабад (шестой Каспийский саммит) и в июле в иранскую столицу – Тегеран – никаких выездов за пределы рф у путина не было (не считая поездок в Беларусь, которую он, похоже, уже считает частью россии). По той простой причине, что его особо никто никуда и не приглашает. Так что он на сто процентов пользуется имеющимися возможностями. Нельзя сказать, что он растерян, запаниковал, но, безусловно, испытывает серьезное давление, – отмечает политпсихолог. – Насколько путин долго способен его выдерживать – ответить сложно. У нас нет ни одной его психологической карты, никакой диагностики. Он как был скрытным, так и остается. Можно лишь предполагать, что эти полгода создали достаточно мощное психологическое давление на путинскую психику. Он пытается активизироваться, включиться в работу, как только можно, на тех направлениях, которые считает нужными".

А тем временем, подчеркивает Валентин Ким, кремлевские башни начинают вести собственную игру. И это, очевидно, создает дополнительные поводы для путинского беспокойства.