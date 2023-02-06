Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" розповів, хто та чим шантажує Євросоюз

Дедалі голосніше лунають заклики про необхідність запровадити санкції проти "Росатому". Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 5 лютого, що Україна вже ввела санкції проти атомної сфери рф.

Він нагадав, що росія – єдина країна у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати АЕС, а також проводити обстріл з території захопленої АЕС (в Енергодарі Запорізької області). Тому атомна сфера агресора має опинитися під глобальними санкціями.

Насправді Європейський союз давно міг би запровадити санкції проти російської атомної енергетики. Тим більше, що зв’язків із нею у нього практично не залишилося. Але тут каламутить воду Угорщина. Вона — проти, отже все гальмується. Взагалі, зараз Угорщина дуже сильно працює на Кремль. При цьому вочевидь перегинає.

Слід розуміти, що в Угорщині, яка загралася в офшори і загравання з рф, економіка зараз — в жалюгідному стані. І Будапешт намагається шантажувати ЄС, гальмуючи ті чи інші його рішення щодо санкцій проти росії, за допомогою України.

Своєю чергою керівництво Євросоюзу попереджає – якщо Угорщина продовжить подібну деструктивну поведінку, вона не отримає більше від ЄС грошей. А сіль у тому, що Угорщина не може існувати без дотацій ЄС. Сама собою вона – банкрут.

Раніше Угорщина кричала, що угорську меншину нібито кривдять в Україні. Після ухвалення у нас закону про нацменшини ця тема вже не особливо проходить. Хоч спроби не припиняються, зокрема в ракурсі пригальмовування нашого руху до Євросоюзу.

Крім того, Угорщина постійно заявляє, що санкції проти росії не працюють — тому не потрібно їх вводити. Що постачання зброї в Україну затягує війну – тому треба їх припиняти.

Зрештою, санкції ЄС проти російської атомної сфери мало що дадуть (бити треба нафтою та газом – і тут Захід все робить правильно).

Зараз росія будує та обслуговує АЕС в Азії чи інших країнах, які далекі від ЄС. У самій Європі нових проєктів, пов’язаних із російськими АЕС, практично немає.

І те, що Національне управління з атомної енергії Угорщини дозволило минулого року "Росатому" будівництво 5-го та 6-го енергоблоків на АЕС "Пакш" – також певною мірою шантаж ЄС. Усі розуміють, що зараз можна щось робити на АЕС лише за допомогою американських складових. Досвід показав, що російська атомна енергетика дуже ризикована. До речі, деякі угорські політики різко виступають проти "атомних ігор" своєї влади з росіянами.

Погано те, що політика, яка й так брудна справа, під час війни – ще брудніша. І окремі політики, як і тієї ж Угорщини, хочуть за рахунок війни в Україні вирішувати свої меркантильні питання. Саме так поводиться угорське керівництво, розуміючи, що з ЄС їхню країну навряд чи виключать.