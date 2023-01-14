У кого День ангела 14 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 14 січня, відзначається свято Обрізання Господнього, Старий Новий рік та День Василя Великого. Також у цей день святкують іменини носії одразу 14 чоловічих та одного жіночого імені.

Жіночі іменини 14 січня

Емілія, — ім’я походить із Стародавнього Риму. Точно невідомо його значення, за різними версіями воно може перекладатися як "старанна", або "вкрадливо-ласкава", "лукава".

Чоловічі іменини 14 січня

Олександр, — Ім’я грецького походження, яке вже не одне століття має стійку популярність. Перекладається як "той, хто боронить".

Богдан, — слов’янське ім’я, яке означає "Богом даний".

Василь, — ще одне ім’я грецького походження, що перекладається як "царський".

В’ячеслав, — Ім’я, що походить з давньоруської, і означає "найславніший".

Григорій, — Ім’я грецького походження, яке в прямому перекладі означає "не спати" або "бути пильним".

Єремей, — давньоєвреське ім’я, яке перекладається як "піднесений Богом".

Ян, Іван, — обидва імені походять від давньоіудейського імені Іоанн, яке означає "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Михайло, — єврейське ім’я, що означає "подібний до Бога".

Микола, — ім’я давньогрецького походження, яке можна перекласти як "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Платон, — ще одне ім’я давньогрецького походження, що перекладається як "широкоплечий".

Трохим — грецьке ім’я, яке перекладається як "годувальник" або "вихованець". Швидше за все, так називали дітей, яких не могла вигодувати біологічна матір.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, значення якого: "той, хто слідує за кимось".

Нагадаємо, що у певні дні церква вшановує пам’ять священнослужителів і мучеників, — у ці ж дні святкують Дні ангела люди, які мають схоже ім’я і народилися того ж дня або незадовго до нього. Вважається, що святі виступають покровителями носіїв своїх імен, спостерігають за ними протягом життя та захищають від неприємностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про цікаві традиції українських весіль.