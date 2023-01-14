У кого День ангела 14 января: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 14 января, отмечается праздник Обрезания Господня, Старый Новый год и День Василия Великого. Также в этот день празднуют именины носители сразу 14 мужских и одного женского имени.
Женские именины 14 января
Эмилия, — имя происходит из Древнего Рима. Точно неизвестно его значение, по разным версиям оно может переводиться как "ревностная, усердная", или "вкрадчиво-ласковая", "лукавая".
Мужские именины 14 января
Александр, — имя греческого происхождения, уже не одно столетие имеющее устойчивую популярность. Переводится как "тот, кто защищает".
Богдан, — славянское имя, которое означает "Богом данный".
Василий, — еще одно имя греческого происхождения, переводящееся как "царский" или "царственный".
Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".
Григорий, — имя греческого происхождение, которое в прямом переводе значит "бодрствовать" или "быть бдительным".
Еремей, — древнеевреское имя, которое переводится как "вознесенный Богом".
Ян, Иван, — оба имени происходят от древнеиудейского имени Иоанн, которое означает "помилован Богом" или "подарок Божий".
Михаил, — еврейское имя, означающее "подобный Богу".
Николай, — имя древнегреческого происхождение, которое можно перевести как "победитель народов".
Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".
Платон, — еще одно имя древнегреческого происхождение, переводящееся как "широкоплечий".
Трофим, — греческое имя, которое переводится как "кормилец" или "питомец". Скорее всего, так называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать.
Яков, — библейское еврейское имя, значение которого: "тот, кто следует за кем-то".
Напомним, что в определенные дни церковь чествует память священнослужителей и мучеников, — в эти же дни празднуют Дни ангела люди, имеющие схожее имя и родившиеся в тот же день или незадолго до него. Считается, что святые выступают покровителями носителей своих имен, наблюдают за ними в течение жизни и защищают от неприятностей.
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