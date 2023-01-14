У кого День ангела 14 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 14 января, отмечается праздник Обрезания Господня, Старый Новый год и День Василия Великого. Также в этот день празднуют именины носители сразу 14 мужских и одного женского имени.

Женские именины 14 января

Эмилия, — имя происходит из Древнего Рима. Точно неизвестно его значение, по разным версиям оно может переводиться как "ревностная, усердная", или "вкрадчиво-ласковая", "лукавая".

Мужские именины 14 января

Александр, — имя греческого происхождения, уже не одно столетие имеющее устойчивую популярность. Переводится как "тот, кто защищает".

Богдан, — славянское имя, которое означает "Богом данный".

Василий, — еще одно имя греческого происхождения, переводящееся как "царский" или "царственный".

Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".

Григорий, — имя греческого происхождение, которое в прямом переводе значит "бодрствовать" или "быть бдительным".

Еремей, — древнеевреское имя, которое переводится как "вознесенный Богом".

Ян, Иван, — оба имени происходят от древнеиудейского имени Иоанн, которое означает "помилован Богом" или "подарок Божий".

Михаил, — еврейское имя, означающее "подобный Богу".

Николай, — имя древнегреческого происхождение, которое можно перевести как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Платон, — еще одно имя древнегреческого происхождение, переводящееся как "широкоплечий".

Трофим, — греческое имя, которое переводится как "кормилец" или "питомец". Скорее всего, так называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать.

Яков, — библейское еврейское имя, значение которого: "тот, кто следует за кем-то".

Напомним, что в определенные дни церковь чествует память священнослужителей и мучеников, — в эти же дни празднуют Дни ангела люди, имеющие схожее имя и родившиеся в тот же день или незадолго до него. Считается, что святые выступают покровителями носителей своих имен, наблюдают за ними в течение жизни и защищают от неприятностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про интересные традиции исконно украинских свадеб.