У кого День ангела 11 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 11 березня, відзначається День землевпорядника України та Міжнародний день сантехніка. У цей день святкують свої іменини носії семи імен.

Жіночі іменини 11 березня

Ганна, (Анна) — це дуже популярне в Україні ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Чоловічі іменини 11 березня

Іван, — це ім’я походить від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Петро — це латинське ім’я, яке можна перекласти як "невеликий".

Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Ян, — є дві версії походження цього імені. За однією, це ще одна форма давньоєврейського імені "Йоханан" і перекладається як "благословенний Богом" (як і ім’я Іван). За іншою версією це ім’я бере свій початок від імені римського божества Януса.

Як відомо, у певні дні церква шанує пам’ять різних святих і мучеників, — у ті ж дні відзначаються іменини людей, які носять схожі з ними імена і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок і захищають їх від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли Україна переходить на літній час у 2023 році.