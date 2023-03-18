У кого День ангела 19 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 19 березня, відзначається Міжнародний день клієнта, Професійне свято самогонників, День шоколадної карамелі. Крім того, цього дня святкують свій День ангела ще носії дев’яти імен.

Жіночі іменини 19 березня

Олена – це дуже поширене в Україні ім’я, яке за основною версією означає "сонячне світло".

Альона, — красиве ім’я, яке за однією версією вважається ще однією самостійною формою імені Олена, а за іншою походить від слова "алани".

Ілона — це румунська форма імені Олена, яке давно вже стало самостійним.

Чоловічі іменини 19 березня

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух".

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Максим, — поширене сильне чоловіче ім’я, що походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки ще вихідних та свят в Україні в березні 2023 року.