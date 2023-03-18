У кого День ангела 19 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 19 марта, отмечается Международный день клиента, Профессиональный праздник самогонщиков, День шоколадной карамели. Кроме того, в этот день празднуют свой День ангела еще носители девяти имен.

Женские именины 19 марта

Елена, — это очень распространенное в Украине имя, которое по основной версии значит "солнечный свет".

Алена, — красивое имя, которое по одной версии считается еще одной самостоятельной формой имени Елена, а по другой происходит от слова "аланы".

Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.

Мужские именины 19 марта

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Максим, — распространенное сильное мужское имя, происходящее от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще выходных и праздников в Украине в марте 2023 года.