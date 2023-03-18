У кого День ангела 19 марта: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В воскресенье, 19 марта, отмечается Международный день клиента, Профессиональный праздник самогонщиков, День шоколадной карамели. Кроме того, в этот день празднуют свой День ангела еще носители девяти имен.
Женские именины 19 марта
Елена, — это очень распространенное в Украине имя, которое по основной версии значит "солнечный свет".
Алена, — красивое имя, которое по одной версии считается еще одной самостоятельной формой имени Елена, а по другой происходит от слова "аланы".
Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.
Мужские именины 19 марта
Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух".
Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".
Максим, — распространенное сильное мужское имя, происходящее от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".
Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".
Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще выходных и праздников в Украине в марте 2023 года.